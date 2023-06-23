Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, наступ триває на Мелітопольському та Бердянському напрямках, пише Politeka.net.

«На напрямках Новоданилівка - Роботине та Мала Токмачка - Новофедорівка мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — повідомив речник.

Крім того, сили оборонипродовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області, на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Сєверне та Авдіївка Донецької області, на Мар’їнському напрямку в районах населених пунктів Мар’їнка та Побєда Донецької області.

У свою чергу в Міноборони коротко доповіли: "На Куп‘янському та Лиманському напрямках наші сили оборони зупинили наступ ворога"

Тим часом стало відомо, що сьогодні вранці на Донеччині українські захисники збили ворожий Ка-52 "Алігатор"

"Всім дякую за бойову роботу сьогодні вночі. Також дякую нашим зенітникам за ще один збитий "Алігатор" на Донеччині сьогодні вранці", - повідомив командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що агресор зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

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Як виглядає Бахмут прямо зараз - "росіяни задоволені".

Також повідомлялось, що ЗСУ успішно перемелюють ворога - нові дані про розгромні удари.

Крім того, Politeka.net писала, що затишного лігва окупантів більше нема.