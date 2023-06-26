В Минобороны сообщили о результатах оборонных действий и наступлении за прошлую неделю.

Так, на Востоке украинские защитники вели и оборонительные и наступательные действия и имели тактический успех.

«Враг осуществлял свое наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там и сейчас продолжаются тяжелые бои.

За прошедшую неделю на этих направлениях произошло около 250 боевых столкновений. Враг пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но это ему не удалось», - сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов увеличилось.

«В то же время, наши войска на востоке в конце прошлой недели начали контрнаступательные действия в районах Орехово-Василовки, Бахмута, Богдановки, Ягодное, Клищиевки и Курдюмовки. На каждом из направлений продвижения от 1 до 2 км. Сейчас войска закрепляются на достигнутых рубежах и продолжают уничтожать врага», - сказала Маляр.

Также известны результаты, которых ВСУ достигли за прошлую неделю на Юге.

Как рассказала Маляр, силы обороны продолжали вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

«За неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта увеличена площадь освобожденных территорий на 17 кв.км. В общей сложности с момента начала наступления освобожденная площадь на юге составляет 130 кв.км», - уточнила Маляр.

Также заместитель министра обороны сообщила, что на таврическом направлении за прошедшую неделю зафиксирован 3861 обстрел.

«Если составить количество вражеских обстрелов на востоке и юге, то получится более 10 тысяч обстрелов в неделю. Это фактически круглосуточно и ежеминутно», - добавила Маляр.

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