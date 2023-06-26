Ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков рассказал, что произошло с его родителями.

Ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков рассказал, что случилось с его родителями. Звезда поделился этим во время ответов фанатам в Инстаграм.

"Что именно случилось с мамой и папой вашими? Помню, только опись подвала, как они там были", - написал фанат.

"В подвале они не были. Отец ушел, когда еще я снимался в "Решке". Эпизод в Норвегии. Маша ушла в оккупации", - написал ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков в ответ.

"Что думаете о людях и артистах, которые сознательно не переходят на украинский язык, ибо российский язык - это их язык детства", - написал еще один фанат.

"Я не могу залезть в голову другим людям. И не заставляю. Я перешел", - написал ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков.

"Стоит ли ждать выпуск о ДиснейЛенде?", - спросил еще один фанат.

"Нет. К сожалению, я не выпущу его. Мы там говорили на русском языке. Принципиальная позиция: видео на моем канале выходят уже на украинском языке. А делать переозвучку всей семьи сейчас невозможно", - отметил звезда.

"Дайте совет, как избавиться от навязчивых мыслей?", - спросил еще один фанат.

"Если ваши мысли направлены на успех - не нужно их избавляться. Если мысли плохие - подумайте о тех, которые направят вас на успех. Любые мысли можно изменить другими. Все зависит от вас", - ответил звезда.

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