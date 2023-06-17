В своем шоу Владимир ответил на вопрос о распределении средств в их с женой Екатериной Полтавской семье. Причем для артиста это уже третий брак, причину разрыва он не обсуждает, но продолжает делить имущество с экс-супругой Кристиной Горняк.

«Вы обязательно должны договориться о деньгах в отношениях. И, желательно, конечно, чтобы это было 100/0. Бывает 90/10, потому что в основном за все оплачиваю я. Но, например, Катя может подарить что-то, подарок сделать – эту футболку подарила. За все остальное оплачиваю я» - заявил Остапчук.

На вопрос о том, что делать, если мужчина потерял работу и надо идти в ресторан, что тогда делать. Актриса Наталка Денисенко заявила: «Не ходим в ресторан, не платим за квартплату, пока он не пойдет работать, никаких 50 на 50. Но если отношения у вас серьезные, вы доверяете человеку, планируете будущее – это нормально. Я тоже ранее платила в своих предыдущих отношениях».

«Он должен платить, она должна платить – я этого не понимаю, вы должны договариваться. Если хочет он – пусть платит, пусть она платит. А вы планируете бюджет прям? Не видел таких, мы себе не отказывали ни в чем, даже если не богато жили» - заявил в ответ Бедняков.

В сети же обсудили высказали свое мнение, не все оценили поведение артистов:

«Звезды из этого выпуска живут по таким устаревшим категориям, что меня берет испанский стыд. Мужчина и женщина никому ничего не должны. Есть определенные договоренности между ними, которые обсуждаются на начальном этапе отношений; Согласна! Многие женщины сидят им скидывают деньги на карту просто;

Мужчины, которые не могут заработать деньги на семью be like; Да мужчина должен зарабатывать но и женщина не должна чисто жить за его бабки; есть определенные периоды жизни, когда женщина не может работать».

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