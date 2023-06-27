Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, произошло 38 боевых столкновений.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки.

На Лиманском направлении оккупант нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого, Спорного и Раздолевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки.

На Авдеевском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел.

На Шахтерском направлении подразделения сил обороны уволили село Ровнополь Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

Также сообщается, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один пункт управления, 12 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, один район сосредоточения противника, два склада боеприпасов и три других важных цели врага", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Добавим, вечером 26 июня президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении сообщал, что украинские воины продвигаются вперед.

«Донецкая область, Запорожье. Наши воины, наши передовые позиции, направления активных действий на фронте. Сегодня во всех направлениях у наших воинов было продвижение вперед, и это счастливый день. Пожелал ребятам побольше таких дней…», – отметил президент.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский подтвердил, что Силы обороны зачистили западный берег канала Северский Донец-Донбасс.

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