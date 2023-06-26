Російські окупаційні війська несуть значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, за минулий тиждень «загиблих у ворога у 8 разів більше ніж у нас».

Також Маляр уточнила, що українська авіація ракетні війська та артилерія за минулий тижденьм завдали понад 110 ударів по районах зосередження особового складу противника, знищили 17 зенітно-ракетних комплексів ворога, нанесли ураження по 11 пунктам управління, що значно знизило можливості ворога щодо враження нашої авіації і бпла та вразили 7 складів боєприпасів ворога.

«Окрім того знищено сотні одиниць ворожої техніки серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи», - розповіла Маляр.

Серед них також два ворожих гелікоптера Ка-52 та 1 Мі-24, а також 48 із 51 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Додамо, тим часом Сили оборони продовжують штурмові дії на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

«Ворог вибивається з позицій на флангах міста Бахмут, а Україна повертає під контроль свої території», - підкреслив Сирський.

За даними Генштаба ЗСУ, станом на ранок 26 червня втрати окупантів у живій силі досягли 225 580 тисяч. За минулу добу знищено 950 окупантів.

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