Как сообщает Politeka.net, конфликт между 28-летней родственницей и 26-летним потерпевшим, который привел к убийству, возник на фоне денежного долга.
«Сначала женщина устроила физическую расправу над 26-летним парнем, потом облила парня бензином, подожгла спичку и бросила на него. Далее злоумышленница потушила пламя и перетащила тело в ближайший водоем», - рассказывают в полиции.
Чтобы скрыть преступление, женщина положила погибшего в багажный отдел автомобиля и вывезла его в отдаленную лесополосу, где впоследствии похоронила.
«Слово за слово, ругать его начала, что он такой-сякой. Разозлила, что он такой обалдуй. Он стал сопротивляться, стал ко мне прыгать. Я говорю: "Пошли на берег, поговорим, научу тебя уму разуму"… Так получилось, что в состоянии аффекта, злости облила его бензином», - рассказала женщина на допросе.
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По ее словам, потом она бросила спичку, трава, тоже облитая бензином, вспыхнула. Огонь перекинулся на парня.
«Это было не специально», – уверяет злоумышленница.
Женщина говорит, что его начали тушить, сдирать с него одежду. Он оставался живым – «рычал и вдыхал».
Тянули к болоту обгоревшее тело на белом рядне.
В настоящее время злоумышленница задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.
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