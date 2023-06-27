Обстоятельства убийства, совершенного в Киевской области, могут ошеломить даже опытных правоохранителей.

Как сообщает Politeka.net, конфликт между 28-летней родственницей и 26-летним потерпевшим, который привел к убийству, возник на фоне денежного долга.

«Сначала женщина устроила физическую расправу над 26-летним парнем, потом облила парня бензином, подожгла спичку и бросила на него. Далее злоумышленница потушила пламя и перетащила тело в ближайший водоем», - рассказывают в полиции.

Чтобы скрыть преступление, женщина положила погибшего в багажный отдел автомобиля и вывезла его в отдаленную лесополосу, где впоследствии похоронила.

«Слово за слово, ругать его начала, что он такой-сякой. Разозлила, что он такой обалдуй. Он стал сопротивляться, стал ко мне прыгать. Я говорю: "Пошли на берег, поговорим, научу тебя уму разуму"… Так получилось, что в состоянии аффекта, злости облила его бензином», - рассказала женщина на допросе.

По ее словам, потом она бросила спичку, трава, тоже облитая бензином, вспыхнула. Огонь перекинулся на парня.

«Это было не специально», – уверяет злоумышленница.

Женщина говорит, что его начали тушить, сдирать с него одежду. Он оставался живым – «рычал и вдыхал».

Тянули к болоту обгоревшее тело на белом рядне.

В настоящее время злоумышленница задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

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