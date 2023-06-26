Жорстоке вбивство сталося на проспекті Володимира Івасюка, що в Оболонському районі столиці.

Як пише Politeka.net, в поліції розповіли подробиці та обставини злочину.

Все сталося в квартирі внаслідок конфлікту, який спалахнув під час спільного вживання алкоголю.

«Луганчанин схопив ніж та наніс смертельні поранення чоловікові та жінці, з якими тимчасово проживав у квартирі. Щоб приховати вчинене, також тяжко поранив знайому господарів, та ще двох членів родини», - розповіли в поліції.

Нападника виявив військовослужбовець, який саме проходив неподалік. Він почув крики про допомогу та побачив двох чоловіків біля під’їзду будинку, в одного з яких була травмована рука.

«Прибувши на виклик, ми виявили у квартирі, де тимчасово проживав потерпілий, мертвими чоловіка та жінку. Встановлено, що під час вживання алкоголю між власницею оселі та квартирантом відбулась сварка, під час якої чоловік схопив кухонний ніж та вдарив ним кілька разів жінку та її співмешканця, який кинувся її захищати.

Аби приховати злочин та не залишати свідків правопорушник намагався також вбити сусідку, брата та сина загиблої, яких госпіталізували у лікарню», - розповіли правоохоронці.

Тоді уродженця Луганської області, 1985 року народження, правоохоронці затримали, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Злочин стався ще у листопаді минулого року. І от стало відомо, що нарешті відбудеться суд.

За вбивство родини киян чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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