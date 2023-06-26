Правоохоронці встановлюють обставини трагедій, жертвами якої сталои двоє дітей і 20-річний хлопець.

Жахливі випадки сталися на Львівщині у минулі вихідні, пише Politeka.net з посиланням на поліцію Львівської області.

Як попередньо встановлено, в суботу, 24 червня близько 14.40 в одному з сіл Бібрської територіальної громади 9-річна дівчинка доторкнулась до обірваного внаслідок буревію дроту лінії електропередач, який лежав на землі та отримала ураження струмом.

Дитина померла на місці події.

Наступного дня, 25 червня, близько 21.00 на пожежній водоймі у селі Малехів внаслідок ураження електричним струмом загинув 12-річний хлопчик, мешканець Волинської області.

Хлопчик приїхав до родичів на канікули.

За попередніми даними, під час риболовлі школяр, закидуючи вудку, зачепив дріт лінії електропередач і отримав смертельне ураження струмом.

Того ж дня близько дев’ятої години ранку на вулиці Таллінській у Львові на даху локомотива було виявлене тіло 20-річного жителя одного з сіл Яворівського району без ознак життя та з ознаками ураження електричним струмом.

Проводяться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини подій.

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