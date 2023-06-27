В городе, ставшем кладбищем для тысяч российских захватчиков, ситуация вновь изменилась.

Согласно неофициальным данным, у украинских защитников новые успехи. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают украинские военнослужащие.

Так, в телеграмм-канале «Бахмутский демон» появилось короткое, но очень обнадеживающее сообщение: «Продвигаемся в городе Бахмут».

Ранее «демон» сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «показали карту с зелеными зонами, которые еще два дня назад были красными, и на улицах Бахмута тоже».

В телеграмм-канале «Бахмутский» также появилась обнадеживающая информация: «Закрепились на одной улице! Продолжаем движение».

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что украинские военные продвигаются вперед в районе Бахмута.

«Украинские военные, в том числе пограничные подразделения, продвигаются вперед в районе Бахмута. По словам бойцов, основная задача сейчас – обезвредить как можно больше вражеской пехоты», - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть российских военных не выдерживает давления и добровольно сдается в плен.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

В направлениях Новодаровка – Приютное и Новоданиловка – Роботино имели успех, наносят огненное поражение артиллерией по выявлению целей противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинские воины вели наступательные действия на Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Курдюмовка, Северное, имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Напомним, ранее появились трагические кадры, как Бахмут выглядит сегодня.

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