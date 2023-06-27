Согласно неофициальным данным, у украинских защитников новые успехи. Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают украинские военнослужащие.
Так, в телеграмм-канале «Бахмутский демон» появилось короткое, но очень обнадеживающее сообщение: «Продвигаемся в городе Бахмут».
Ранее «демон» сообщал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому «показали карту с зелеными зонами, которые еще два дня назад были красными, и на улицах Бахмута тоже».
В телеграмм-канале «Бахмутский» также появилась обнадеживающая информация: «Закрепились на одной улице! Продолжаем движение».
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Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что украинские военные продвигаются вперед в районе Бахмута.
«Украинские военные, в том числе пограничные подразделения, продвигаются вперед в районе Бахмута. По словам бойцов, основная задача сейчас – обезвредить как можно больше вражеской пехоты», - говорится в сообщении.
Отмечается, что часть российских военных не выдерживает давления и добровольно сдается в плен.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.
В направлениях Новодаровка – Приютное и Новоданиловка – Роботино имели успех, наносят огненное поражение артиллерией по выявлению целей противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Украинские воины вели наступательные действия на Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Ивановское, Курдюмовка, Северное, имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах.
Напомним, ранее появились трагические кадры, как Бахмут выглядит сегодня.
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