Російські окупанти майже рік билися за Бахмут, але так і не змогли його захопити.

Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, «вагнерівці» з Бахмута «ганебно втекли» і зараз там головною діючою силою є повітряно-десантні підрозділи противника.

«І це чіткий маркер, наскільки для них важливий Бахмут і як важливо його втримати. За 10 місяців вони його не змогли взяти й дуже швидко його втратити – це було б піком приниження", - підкреслив Череватий.

За його словами, поряд із десантними підрозділами є піхотні підрозділи, інші ПВК, які поєднані з міноборони рф, а також нові набрані з кримінальників штурмові роти «Шторм Z».

Тим часом в Мережі з’явилися кадри Бахмута, які було зроблено з висоти пташиного польоту. На відео і фото Влади і Костянтина Ліберових можна побачити, що від міста нічого не лишилося.

«Росія та пригожин разом з вагнерами вирішили звільнити Бахмут. Звільнити від нормального цивілізованого щасливого життя. Люди, що жили в цих будівлях, нині зруйнованих вщент - втратили все. Їх рідне місто стерли з лиця землі. Немає нічого. Лишився лише руський мир. Такий як він є...», - йдеться у підписі до страшних кадрів.

Коментуючи жахливі фото і відео, мешканці Бахмута, які виїхали з рідного міста оплакують своє мирне і щасливе життя, розповідають, яким місто було гарним до війни, зізнаються, що не можуть повірити в те, що все втратили.

«Краще б пригожин звільнив так Москву, але то була звичайна постанова», «Ніколи не пробачимо! Ніколи не забудемо!», «Мій Бахмут…».

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