Страшное преступление произошло в центре украинской столицы, а совершили его 18-летние юноши.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, трагедия разыгралась на Почтовой площади. В тот вечер полиция получила сообщение о драке.

«С места происшествия врачи госпитализировали 34-летнего местного жителя в крайне тяжелом состоянии.

Правоохранители установили, что между потерпевшим и компанией 18-летних юношей произошел внезапный конфликт, во время которого последние набросились на мужчину и избили его до потери сознания. После совершенного нарушители сбежали, однако полицейские оперативно задержали двух из них в метрополитене, еще двоих – по их месту жительства в Деснянском районе столицы», – рассказали в полиции обстоятельства преступления.

За жизнь киевлянина врачи боролись несколько дней, однако, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер от тяжелой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга тяжелой степени.

Как сообщили в полиции, без отца остался 3-летний ребенок.

Трагедия произошла в августе прошлого года и вот наконец над четырьмя молодыми людьми начнется суд.

За совершенное фигурантам грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что все нападающие – киевляне и студенты столичных вузов.

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