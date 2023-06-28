Как пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, трагедия разыгралась на Почтовой площади. В тот вечер полиция получила сообщение о драке.
«С места происшествия врачи госпитализировали 34-летнего местного жителя в крайне тяжелом состоянии.
Правоохранители установили, что между потерпевшим и компанией 18-летних юношей произошел внезапный конфликт, во время которого последние набросились на мужчину и избили его до потери сознания. После совершенного нарушители сбежали, однако полицейские оперативно задержали двух из них в метрополитене, еще двоих – по их месту жительства в Деснянском районе столицы», – рассказали в полиции обстоятельства преступления.
За жизнь киевлянина врачи боролись несколько дней, однако, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Мужчина умер от тяжелой черепно-мозговой травмы с ушибом головного мозга тяжелой степени.
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Как сообщили в полиции, без отца остался 3-летний ребенок.
Трагедия произошла в августе прошлого года и вот наконец над четырьмя молодыми людьми начнется суд.
За совершенное фигурантам грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в полиции сообщили, что все нападающие – киевляне и студенты столичных вузов.
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Также сообщалось, что масштабный пожар попал на видео.
Кроме того, Politeka.net писала о трагической гибели выпускниц – суд объявил полицейскому свое решение.