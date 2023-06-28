Рятувально-пошукові роботи на місці ракетного удару у Краматорську тривають.

Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Краматорській міській раді.Рятувальники розбирають завали.

На місці трагедії задіяні всі профільні служби.

«Рятувальники, поліцейські парамедики, вибухотехніки та слідчі і криміналісти, які документують черговий кривавий злочин російських окупантів», - йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Станом на 23:30 з-під завалів будівлі зруйнованого кафе деблоковано тіла 4 загиблих осіб (зокрема однієї дитини 2008 рокународження). Постраждало 47 осіб, серед них дитина 2022 року народження. Одну людину врятовано.

«За допомогою 2-х кранів проводиться розбір завалів будівлі зруйнованого кафе та пошук постраждалих», - повідомляли в ДСНС.

Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, російська армія обстріляла центр Краматорська. Під удар потрапив заклад харчування, в якому перебувало багато людей.

В епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері.

Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор с. Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень 5 місцевих мешканців, які увечері перебували у себе вдома.

«Врятуй, Господи наше місто та людей! Почуй материнський крик!»,

«Це кошмар», - коментують користувачі соцмереж чергову трагедію, яку спричинили росіяни.

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