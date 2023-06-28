Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Краматорській міській раді.Рятувальники розбирають завали.
На місці трагедії задіяні всі профільні служби.
«Рятувальники, поліцейські парамедики, вибухотехніки та слідчі і криміналісти, які документують черговий кривавий злочин російських окупантів», - йдеться у повідомленні Національної поліції України.
Станом на 23:30 з-під завалів будівлі зруйнованого кафе деблоковано тіла 4 загиблих осіб (зокрема однієї дитини 2008 рокународження). Постраждало 47 осіб, серед них дитина 2022 року народження. Одну людину врятовано.
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«За допомогою 2-х кранів проводиться розбір завалів будівлі зруйнованого кафе та пошук постраждалих», - повідомляли в ДСНС.
Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, російська армія обстріляла центр Краматорська. Під удар потрапив заклад харчування, в якому перебувало багато людей.
В епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері.
Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор с. Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень 5 місцевих мешканців, які увечері перебували у себе вдома.
«Врятуй, Господи наше місто та людей! Почуй материнський крик!»,
«Це кошмар», - коментують користувачі соцмереж чергову трагедію, яку спричинили росіяни.
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Також повідомлялось, що повістки почали роздавати українцям за новими правилами.
Крім того, Politeka.net писала, що йде звільнення Бахмута, ЗСУ просуваються вперед.