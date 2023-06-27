Страшна пожежа сталася у 36-поверховому житловому хмарочосі.
Вогонь охопив майже усю будівлю у місті Аджман на півночі ОАЕ, пише Politeka.net.
Кадри масштабної пожежі вже з’явилися в мережі. За даними ЗМІ, з будинку евакуйовано понад 100 сімей, які живуть у цьому будинку.
"Танцювали, як українці": Данилко показав британський шоу-балет у вишиванках, з яким виходив на сцену Євробачення
"Київводоканал" зробив екстрену заяву: "Якість питної води…"
Смертельні канікули: одразу три сім'ї втратили своїх дітей, деталі трагедій на Львівщині
Життя трьох випускниць обірвалося в одну хвилину через п'яного поліцейського: деталі трагедії на Кіровоградщині
Трагедія сталася на Одещині, медики зробили все можливе: "дівчинку не помітив..."
Про постраждалих та загиблих поки не повідомляється.
Офіційні особи стверджують, що пожежу вдалося взяти під контроль і полум'я не охопило сусідні будівлі.
Зазначається, що подібна пожежа вже була у 2016-му році в тому ж будинку.
Додамо, згідно з даними ДСНС, за останню добу в Україні сталося 102 пожежі.
Останні новини України:
Атракціон-вбивця - розваги у відомому парку перетворилися на трагедію.
Також повідомлялось, що Київ приголомшило вбивство родини - в поліції розповіли подробиці.
Крім того, Politeka.net писала про низку трагедій на Львівщині - одразу три родини втратили своїх дітей через нещасні випадки.