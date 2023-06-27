Жахлива пожежа охопила хмарочос, у якому живе багато людей.

Страшна пожежа сталася у 36-поверховому житловому хмарочосі.

Вогонь охопив майже усю будівлю у місті Аджман на півночі ОАЕ, пише Politeka.net.

Кадри масштабної пожежі вже з’явилися в мережі. За даними ЗМІ, з будинку евакуйовано понад 100 сімей, які живуть у цьому будинку.

Про постраждалих та загиблих поки не повідомляється.

Офіційні особи стверджують, що пожежу вдалося взяти під контроль і полум'я не охопило сусідні будівлі.

Зазначається, що подібна пожежа вже була у 2016-му році в тому ж будинку.

Додамо, згідно з даними ДСНС, за останню добу в Україні сталося 102 пожежі.

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