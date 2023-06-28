Согласно обновленным данным МВД, уже известно о 8 погибших, из них трое детей. Еще 56 человек получили ранения.
Под завалами могут быть еще люди. Так что работы продолжаются.
"Задействованы все профильные службы: спасатели, психологи, полицейские парамедики, взрывотехники, следователи и криминалисты", - подчеркнул министр МВД Игорь Клименко.
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Напомним, во вторник, 27 июня, российская армия обстреляла центр Краматорска. Под удар попало заведение питания, в котором находилось много людей.
В эпицентре взрыва также оказались многоквартирные дома, торговые помещения, автомобили, почтовое отделение и другие сооружения, в которых вылетели окна, окна и двери.
Кроме того, оккупанты обстреляли частный сектор с. Беленькое. Там в результате атаки получили ранения 5 местных жителей, которые вечером находились у себя дома.
Напомним, ранее сообщалось о четырех погибших в Краматорске.
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