Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Києва, трагедія розігралася на Поштовій площі. У той вечір поліція отримала повідомлення про бійку.
«З місця події лікарі госпіталізували 34-річного місцевого мешканця у вкрай важкому стані.
Правоохоронці встановили, що між потерпілим та компанією 18-річних юнаків відбувся раптовий конфлікт, під час якого останні гуртом накинулись на чоловіка та побили його до втрати свідомості. Після скоєного порушники вдались до втечі, однак поліцейські оперативно затримали двох з них в метрополітені, ще двох - за їх місцем мешкання в Деснянському районі столиці», - розповіли в поліції обставини злочину.
За життя киянина лікарі боролись декілька днів, проте нажаль отримані травми виявились несумісні з життям. Чоловік помер від важкої черепно-мозкової травми з забоєм головного мозку важкого ступеню.
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Як повідомили в поліції, без батька залишилась 3-річна дитина.
Трагедія сталася у серпні минулого року і от нарешті над чотирма молодиками почнеться суд.
За скоєне фігурантам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що усі нападники – кияни та студенти столичних вишів.
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Також повідомлялось, що масштабна пожежа потрапила на відео.
Крім того, Politeka.net писала про трагічну загибель випускниць - суд оголосив поліцейському своє рішення.