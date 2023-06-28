Як пише Politeka.net з посиланням на поліцію Києва, трагедія розігралася на Поштовій площі. У той вечір поліція отримала повідомлення про бійку.

«З місця події лікарі госпіталізували 34-річного місцевого мешканця у вкрай важкому стані.

Правоохоронці встановили, що між потерпілим та компанією 18-річних юнаків відбувся раптовий конфлікт, під час якого останні гуртом накинулись на чоловіка та побили його до втрати свідомості. Після скоєного порушники вдались до втечі, однак поліцейські оперативно затримали двох з них в метрополітені, ще двох - за їх місцем мешкання в Деснянському районі столиці», - розповіли в поліції обставини злочину.

За життя киянина лікарі боролись декілька днів, проте нажаль отримані травми виявились несумісні з життям. Чоловік помер від важкої черепно-мозкової травми з забоєм головного мозку важкого ступеню.

Як повідомили в поліції, без батька залишилась 3-річна дитина.

Трагедія сталася у серпні минулого року і от нарешті над чотирма молодиками почнеться суд.

За скоєне фігурантам загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в поліції повідомили, що усі нападники – кияни та студенти столичних вишів.

Останні новини України:

Росіяни вдарили по центру великого українського міста, триває пошуково-рятувальна операція.

Також повідомлялось, що масштабна пожежа потрапила на відео.

Крім того, Politeka.net писала про трагічну загибель випускниць - суд оголосив поліцейському своє рішення.