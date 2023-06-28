Путин, вероятно, решил, что он не может напрямую устранить Пригожина, не превратив его в мученика.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны, пишет Politeka.net.

Эксперты указывают, что Пригожин по-прежнему сохраняет некоторую поддержку в российском обществе и в российских регулярных войсках. Поэтому Кремлю необходимо сделать так, чтобы эти группы в нем разочаровались и таким образом Пригожин лишится народной поддержки в россии.

«Кремлю необходимо отделить дело Пригожина от его личности, чтобы нападки на Пригожина не были восприняты как нападки Кремля на его популярный нарратив и заявленные им цели наказания преступно некомпетентного руководства Минобороны России», - отмечают аналитики Института.

Эксперты предполагают, что Кремль, скорее всего, продолжит делать так, чтобы Пригожин лишился поддержки и населения и «вагнеровцев», которые в результате откажутся следовать за ним в Беларусь.

Аналитики также указывают на то, что Путин намеренно отделяет Пригожина от «Вагнер», чтобы в том числе подорвать его роль в ЧВК.

«Кремль начал непрерывную внутрироссийскую информационную кампанию по прощению бойцов и командиров Вагнера, пытаясь заманить сотрудников Вагнера подписать контракты с Министерством обороны России. Преднамеренная попытка отделить Пригожина от группы Вагнера, вероятно, направлена на создание информационных условий, чтобы Кремль мог обвинить Пригожина в коррупции или сговоре с Украиной или Западом и отдалить Пригожина от сотрудников Вагнера, которых Кремль стремится сохранить для борьбы на Украине в качестве часть регулярной российской армии», - указывают эксперты Института изучения войны.

Пригожин построил свой личный бренд на критике российского военного командования и бюрократов за коррупцию и связи с западными странами, и Путин, вероятно, пытается разрушить популистскую привлекательность Пригожина, обвиняя его в тех же грехах.

Напомним, в своем новом заявлении Путин сообщил, что «Вагнер» содержалась за счет государства. За год Россия потратила на него 86 млрд рублей.

Также на «Вагнер» потратили 110 млрд рублей дополнительно на страховые выплаты – погибшим и раненым.

Отметим, что в 2019 году Путин лично заявлял, что «Вагнер» – это частная охранная компания, которая не может финансироваться российским правительством. Также журналисты не понимают, как технически власти финансировали ЧВК, у которого даже нет юридического лица.

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