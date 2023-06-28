Згідно з оновленими даними МВС, вже відомо про 8 загиблих, з них троє дітей. Ще 56 осіб отримали поранення.
Під завалами ще можуть бути люди. Тож роботи тривають.
«Задіяні всі профільні служби: рятувальники, психологи, поліцейські парамедики, вибухотехніки, слідчі і криміналісти», - підкреслив міністр МВС Ігор Клименко.
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Нагадаємо, у вівторок, 27 червня, російська армія обстріляла центр Краматорська. Під удар потрапив заклад харчування, в якому перебувало багато людей.
В епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, торговельні приміщення, автомобілі, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері.
Крім того, окупанти обстріляли приватний сектор с. Біленьке. Там внаслідок атаки зазнали поранень 5 місцевих мешканців, які увечері перебували у себе вдома.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про чотирьох загиблих.
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