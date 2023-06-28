Так, согласно обновленным данным, в результате обстрела Краматорска погибли 8 человек, количество травмированных также возросло.
На данный момент известно о 60 раненых.
«Среди погибших трое несовершеннолетних девушек – 17 лет и две сестры 14 лет. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками есть еще люди», - сообщил Генпрокурор Андрей Костин.
По его словам, обстрел двумя ракетами Искандер россияне совершили вечером, когда люди только что добрались до дома после работы.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Оккупанты ударили ракетами по Краматорску: десятки человек погибли и ранены
"Огромное количество военных эшелонов": куда сейчас отправили вагнеровцев и что с угрозой нового наступления
Повестки начали раздавать украинцам по новым правилам: "Е-мое, придумали себе законы..."
Тело тащили на белом рядне: девушка призналась, как и за что убила молодого парня на Киевщине
«Преступный режим России продолжает тактику террора против мирных украинцев», - подчеркнул Костин, заверив, что все, кто отдает преступные приказы и их выполняет, будут найдены и наказаны.
Напомним, 27 июня российская армия нанесла удар по центру Краматорска, попали в районе заведения общепита, где было большое скопление людей.
На месте идет разбор завалов.
Кроме того, оккупанты обстреляли частный сектор с. Беленькое. Там в результате атаки получили ранения 5 местных жителей, которые вечером находились у себя дома.
Последние новости Украины:
Увеличилось количество жертв ракетного удара по Краматорску.
Также сообщалось об убийстве в центре Киева - какое наказание ждет виновных.
Кроме того, Politeka.net писала о мести Путина Пригожину.