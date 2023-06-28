Так, согласно обновленным данным, в результате обстрела Краматорска погибли 8 человек, количество травмированных также возросло.

На данный момент известно о 60 раненых.

«Среди погибших трое несовершеннолетних девушек – 17 лет и две сестры 14 лет. Спасательные работы продолжаются. Не исключено, что под обломками есть еще люди», - сообщил Генпрокурор Андрей Костин.

По его словам, обстрел двумя ракетами Искандер россияне совершили вечером, когда люди только что добрались до дома после работы.

«Преступный режим России продолжает тактику террора против мирных украинцев», - подчеркнул Костин, заверив, что все, кто отдает преступные приказы и их выполняет, будут найдены и наказаны.

Напомним, 27 июня российская армия нанесла удар по центру Краматорска, попали в районе заведения общепита, где было большое скопление людей.

На месте идет разбор завалов.

Кроме того, оккупанты обстреляли частный сектор с. Беленькое. Там в результате атаки получили ранения 5 местных жителей, которые вечером находились у себя дома.

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