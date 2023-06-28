Валерий Залужный обратил на внешний вид главного сержанта 47 ОМБр "Магура" Валерия Маркуса, записавшего новое видео из отбитых у россиян окопов.

Маркус, в частности, сообщил, что вчера у них были сутки штурмов и им удалось продвинуться «очень глубоко». Воин также рассказал, что ночевать им пришлось и маленькой траншее, заваленной трупами врага.

«Пытались спать, по очереди. Мы буквально спали на трупах. Такого опыта у меня еще не было, честно говоря», - рассказал Маркус жуткие подробности с отбитых позиций на Запорожском направлении.

На видео обратил внимание Валерий Залужный. Главнокомандующий в шутку отреагировал на то, что Маркус снял бронежилет.

«Валерий! А ну, Бегом! Получишь у меня».

Маркус на замечание отреагировал: «Слушаюсь!».

Комментарий Валерия Залужного к сообщению Маркуса собрал более трех тысяч «лайков».

В свою очередь украинцы благодарят Маркуса и его побратимов за защиту, мужество и жертвенность, желают Победы и как можно скорее вернуться домой.

«К сожалению нет тех слов, которые могли бы передать всю благодарность за Ваши победы и жертвенность. Ваши поступки будут запечатлены на скрижалях Истории Свободной Украины и благодаря Вам наши дети и внуки будут жить на своей, свободной, Богом данной и Вами отстоянной земле. Вы настоящие Герои, мы верим и молимся за Вас!»,

«Дай Бог силы вам дойти до границы! Спасибо за защиту, берегите себя!»,

«Ребята. Вам цены нет»,

«Такие уставшие, бедненькие. Ужасные условия, но они стоят! Спасибо за вашу жертвенность, Воины!».

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