За минулу добу, згідно з даними Генштаба ЗСУ, відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

На Бахмутському напрямку українські захисники вели наступ у районах населених пунктів Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки.

«Мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах», — сказав Андрій Ковальов.

Крім того, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Тим часом головний сержант 47-ї окремої механізованої бригади Валерій Маркус повідомив, що вчора «була доба штурмів».

«Ми просунулися дуже глибоко. Пішки, тому дуже втомилися», - повідомив Маркус, додавши, що відео він знімає з окопів на Запорізькому напрямку, у яких ще донедавна сиділи російські окупанти.

«Зараз купа їх трупів, ще, слава богу, не смердять. Зараз ми з боями будемо просуватися далі, вглиб. Очевидно, все буде нешвидко, бо оборона в них тут дуже щільна, дуже якісно вибудована», - зазначив Маркус, розповівши також про крайню позицію, яку вони вчора взяли.

«Там була дуже маленька траншейка, але ми мусили всю ніч провести там, обороняючи її. Щоб зараз просуватися далі. Буквально через п’ять хвилин ми збираємось на наступний штурм наступних позицій», - повідомив Маркус.

За словами захисника, про їхні плани ворог, звичайно, незнає.

«Ми все зробимо дуже-дуже секретно. Проповземо до них двома групами і, дасть бог, застанемо зненацька… Коротше, були ми змушені залишитись на цій позиції на всю ніч, траншейка вузенька і вся усипана трупами пі..... Намагалися спати, по черзі. Ми в буквальному сенсі спали на трупах. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи», - розповів Маркус моторошні подробиці.

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