Путін, ймовірно, вирішив, що він не може безпосередньо усунути Пригожина, не перетворивши його на мученика.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни, пише Politeka.net.

Експерти вказують, що Пригожин, як і раніше, зберігає деяку підтримку в російському суспільстві та в російських регулярних військах. Тому Кремлю необхідно зробити так, щоб ці групи в ньому розчарувалися і таким чином Пригожин втратить народну підтримку в Росії.

"Кремлю необхідно відокремити справу Пригожина від його особи, щоб нападки на Пригожина не були сприйняті як нападки Кремля на його популярний наратив і заявлені ним цілі покарання злочинно некомпетентного керівництва Міноборони Росії", - зазначають аналітики Інституту.

Експерти припускають, що Кремль, швидше за все, продовжить робити так, щоб Пригожин втратив підтримку і населення і «вагнерівців», які в результаті відмовляться йти за ним до Білорусі.

Аналітики також вказують на те, що Путін навмисно відокремлює Пригожина від «Вагнера», щоб у тому числі підірвати його роль у ПВК.

«Кремль розпочав безперервну внутрішньоросійську інформаційну кампанію з прощення бійців і командирів Вагнера, намагаючись заманити співробітників Вагнера підписати контракти з Міністерством оборони Росії. Навмисна спроба відокремити Пригожина від групи Вагнера, ймовірно, спрямована на створення інформаційних умов, щоб Кремль міг звинуватити Пригожина в корупції чи змові з Україною чи Заходом і віддалити Пригожина від співробітників Вагнера, яких Кремль прагне зберегти для боротьби в Україні як частину регулярної російської армії», – зазначають експерти Інституту вивчення війни.

Пригожин побудував свій особистий бренд на критиці російського військового командування та бюрократів за корупцію та зв'язки із західними країнами, і Путін, ймовірно, намагається зруйнувати популістську привабливість Пригожина, звинувачуючи його у тих же гріхах.

Нагадаємо, у своїй новій заяві Путін повідомив, що «Вагнер» утримувався за рахунок держави. За рік Росія витратила на нього 86 млрд. рублів.

Також на «Вагнер» витратили 110 млрд рублів додатково на страхові виплати – загиблим та пораненим.

Зазначимо, що у 2019 році Путін особисто заявляв, що «Вагнер» – це приватна охоронна компанія, яка не може фінансуватись російським урядом. Також журналісти не розуміють, як технічно влада фінансувала ПВК, яка навіть не має юридичної особи.

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