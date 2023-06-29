Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, тренировка будет проходить на территории Запорожья и Запорожского района.
«Внимание! Тренировка! Возможны временные ограничения движения на отдельных участках. Просим граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам!», - подчеркнул Малашко.
Целью этих учений является урегулирование действий всех служб в случае реальной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на ЗАЭС.
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Малашко также заверил, что ситуация контролируется и сообщил об алгоритме действий в случае получения официального сообщения от органов государственной власти и местного самоуправления об угрозе наступления чрезвычайной ситуации, связанной с ЗАЭС.
Так, кроме прочего, необходимо будет забрать в дом домашних животных, зайти в укрытие, подвал или внутрь здания – радиоактивный материал оседает на внешней стороне здания, поэтому лучше всего держаться подальше от стен и крыши здания.
Также необходимо будет осуществить герметизацию помещений (окон, дверей), отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные отдушины, дымоходы и т.д.
«Будьте в готовности по отдельному указанию органов местных властей провести йодную профилактику всему населению до 40 лет (необходимые дозы и порядок проведения размещены на сайте облгосадминистрации)», - сообщил Малашко еще об одном действии в случае ЧС, связанного с ЗАЭС.
Кроме того, необходимо будет иметь запас воды в герметичных емкостях так, чтобы хватило на несколько дней и завернуть продукты в пленку и положить в холодильник или шкаф.
При выходе на улицу необходимо будет одевать защитные средства - сапоги, плащ, накидки, головные уборы, респираторы и т.д.
«Будьте готовы к: проведению дезактивации территорий и предотвращению опыления на открытых местностях; организации санитарных барьеров на входах в помещения (группы помещений), домов, то есть снятие верхней одежды и переобувь. Следите за дополнительными сообщениями от органов власти, ГСЧС, полиции», - отметил также Малашко.
Добавим, что в случае теракта на ЗАЭС могут эвакуировать около 140 тысяч человек.
По словам Юрия Малашко, речь идет о Беленьковской и Долинской общинах, Хортицком и частично Днепровском районах Запорожья.
Также власти готовятся принимать людей с оккупированной территории.
Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил ОБСЕ о рисках совершения Россией теракта на ЗАЭС.
Глава МИД напомнил, что оккупационные войска России превратили ЗАЭС в военную базу и используют ее как инструмент ядерного шантажа. Несмотря на выдумки российской пропаганды, весь мир должен понимать, что только у России сейчас есть средства и мотивация для такого теракта.
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