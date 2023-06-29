Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев.

По его словам, украинские защитники на направлении Ровнополь – Володино имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также он отметил, что украинские воины наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении Силы обороны перехватили стратегическую инициативу и ведут наступательные действия широким фронтом.

«На флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Успешны, закрепляются на достигнутых рубежах», — подчеркнул спикер.

Между тем, на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск.

Добавим, согласно данным Генштаба ВСУ, враг продолжает сосредоточивать основные усилия на направлениях Лимана, Бахмута и Марьинки, а в течение суток 28 июня произошло 40 боевых столкновений.

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