Розпочинаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, тренування відбуватиметься на території Запоріжжя та Запорізького району.

«Увага! Тренування! Можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках. Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитись до деяких незручностей!», - підкреслив Малашко.

Метою цих навчань є злагодження дій всіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на ЗАЕС.

Малашко також запевнив, що ситуація контрольована і повідомив про алгоритм дій у разі отримання офіційного повідомлення від органів державної влади та місцевого самоврядування про загрозу настання надзвичайної ситуації, пов'язаною з ЗАЕС.

Так, окрім іншого, необхідно буде забрати у помешкання домашніх тварин, зайти в укриття, підвал або всередину будівлі – радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі, тому найкраще триматися якнайдалі від стін і даху будівлі.

Також необхідно буде здійснити герметизацію приміщень (вікон, дверей), відключити кондиціонери, вентилятори, закрити вентиляційні віддушини, димоходи тощо.

«Будьте в готовності за окремою вказівкою органів місцевої влади провести йодну профілактику всьому населенню до 40 років (необхідні дози та порядок проведення розміщений на сайті облдержадміністрації)», - повідомив Малашко ще про одну дію у випадку НС, пов’язаної з ЗАЕС.

Крім того, необхідно буде зробити запас води у герметичних ємностях так, щоб вистачило на кілька днів і загорнути продукти в плівку та покласти у холодильник або шафу.

У разі виходу на вулицю необхідно буде одягати захисні засоби - чоботи, плащ, накидки, головні убори, респіратори тощо.

«Будьте готові до: проведення дезактивації територій та запобіганню запиленню на відкритих місцевостях; організації санітарних бар’єрів на входах до приміщень (груп приміщень), будинків, тобто зняття верхнього одягу та перевзування. Стежте за додатковими повідомленнями від органів влади, ДСНС, поліції», - зазначив також Малашко.

Додамо, у випадку теракту на ЗАЕС можуть евакуювати близько 140 тисяч людей.

За словами Юрія Малашка, йдеться про Біленьківську та Долинську громади, Хортицький та частково Дніпровський райони Запоріжжя.

Також влада готується приймати людей з окупованої території.

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