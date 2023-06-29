Валерий Залужный совсем скоро, а именно 8 июля, будет праздновать день рождения.
В этом году Главнокомандующему ВСУ будет 50 лет.
Конечно, по поводу юбилея Залужного ждет много подарков, но среди них будет по-настоящему особенный.
Так, волынян Юрий Семенюк из поселка Люблинец, что возле Ковеля, собственноручно создал портрет украинского казака.
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Семенюк выложил его из спичек, говорится в сюжете 12 Канала.
Этот казак – олицетворение Валерия Залужного, а он – каждого украинского воина, борющегося за победу своего государства.
Портрет казака пока в квартире мастера, но уже за стеклом и в рамке. Портрет казака – уже 29-е спичечное произведение Юрия, на него ушло 70 тысяч спичек.
В нем 35 цветов, среди которых преобладают желтый и синий.
«Если удастся воплотить, буду рад так, что… Это будет нечто для меня», - пытается подобрать слова мастер, чтобы описать эмоции, если Валерию Залужному удастся передать этот подарок.
Картину, посвященную Залужному, освятил местный священник. В храме, к слову, есть иконы, которые создал Юрий Семенюк.
Комментируя произведение искусства, созданное к юбилею Валерия Залужного, пользователи соцсетей выражают мастеру свое восхищение.
«Это дар Божий, очень красиво!», «Бог подарил талант, благослови Боже»,
«Очень красиво, браво!»,
«Очень красиво, да хранит Вас и наших военных сила Господня», «Очень красиво и талантливо! Здоровья крепкого мастера!», - комментируют украинцы.
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