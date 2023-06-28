Валерій Залужний звернув на зовнішній вигляд головного сержанта 47 ОМБр "Маґура" Валерія Маркуса, який записав нове відео з відбитих у росіян окопів.

Маркус, зокрема, повідомив, що вчора в них була доба штурмів і їм вдалося просунутися «дуже глибоко». Воїн також розповів, що ночувати їм довелося і маленькій траншеї, заваленій трупами ворога.

«Намагалися спати, по черзі. Ми в буквальному сенсі спали на трупах. Такого досвіду я ще не мав, чесно кажучи», - розповів Маркус моторошні подробиці з відбитих позицій на Запорізькому напрямку.

На відео звернув увагу у Валерій Залужний. Головнокомандувач жартома відреагував на те, що Маркус зняв бронежилет.

«Валерій! Ану одівся Бігом! Получиш у мене».

Маркус на зауваження відреагував: «Слухаюсь!».

Коментар Валерія Залужного до допису Маркуса зібрав понад три тисячі «лайків».

У свою чергу українці дякують Маркусу та його побратимам за захист, мужність і жертовність, бажають Перемоги і якнайшвидше повернутись до дому.

«На жаль, немає тих слів, що могли б передати усю ту вдячність за Ваші звитяги та жертовність. Ваші вчинки закарбуються на скрижалях Історії Вільної України і завдяки Вам наші діти та внуки будуть жити на своїй, вільній, Богом даній і Вами відстояній землі. Ви справжні Герої, ми віримо і молимось за Вас!»,

«Дай Боже сили вам дійти до кордону! Дякую за захист, бережіть себе!»,

«Хлопці. Вам ціни немає»,

«Такі стомлені, бідненькі. Жахливі умови, але вони стоять! Дякую за вашу жертовність, Воїни!».

Останні новини України:

Чому Путін відпустив Пригожина і що буде з "Вагнером" - з'явилися вичерпні відповіді.

Також повідомлялось про страшну загибель випускниць - суд оголосив поліцейському своє рішення.

Крім того, Politeka.net писала, що повістки українцям почали роздавати за новими правилами.