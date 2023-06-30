Как сообщают в Генштабе ВСУ, враг применил иранские ударные БПЛА типа "Shahed" и зенитные управляемые ракеты из С-300.

Кроме того, согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки противник применил шесть зенитных управляемых ракет с С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев.

Также за прошедшие сутки враг нанес 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой», - подчеркивают в Генштабе ВСУ.

Добавим, минувшей ночью взрывы гремели в Николаевской области. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что цель сбили над Николаевом.

По его словам, обломки рухнули на территории города, начался пожар.

«Без жертв. 20 кв.м травы и крыша жилого дома. Уже погасили», - добавил позже Ким.

Кроме того, взрывы гремели над Запорожьем.

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