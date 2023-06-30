Там минувшей ночью прогремел взрыв, пишет Politeka.net со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Этой ночью, около 3:30, в пгт. Панютино Лозовского района мальчик 13 лет нашел во собственном дворе взрывное устройство (вероятно гранату), взял его в руки после чего произошел взрыв», - сообщил Синегубов .
Ребенок госпитализирован с ранениями.
Еще один взрыв произошел в с. Чернещина Изюмского района на территории сельскохозяйственного предприятия "Новый путь".
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Там трактор МТЗ-80 подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Тракторист получил незначительные повреждения и, к счастью, не нуждался в госпитализации.
Тем временем стало известно, что утром российская артиллерия атаковала жилой квартал Херсона.
Тяжелые травмы получила 72-летняя женщина.
«С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали, медики оказывают потерпевшей необходимую помощь», – рассказали в Херсонской ОВА.
Также россияне обстреляли село Михайловка Новоалександровской общины. В результате артиллерийского удара ранен 70-летний мужчина.
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Ранее сообщалось, что ночью оккупанты били по Украине не только ракетами.
Кроме того, стало известно об отвратительном скандале в Верховной Раде – в чем подозревают действующего нардепа.
Также Politeka.net писала, что ситуация на Запорожской АЭС начала меняться.