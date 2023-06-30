Там минувшей ночью прогремел взрыв, пишет Politeka.net со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Этой ночью, около 3:30, в пгт. Панютино Лозовского района мальчик 13 лет нашел во собственном дворе взрывное устройство (вероятно гранату), взял его в руки после чего произошел взрыв», - сообщил Синегубов .

Ребенок госпитализирован с ранениями.

Еще один взрыв произошел в с. Чернещина Изюмского района на территории сельскохозяйственного предприятия "Новый путь".

Там трактор МТЗ-80 подорвался на неустановленном взрывном устройстве. Тракторист получил незначительные повреждения и, к счастью, не нуждался в госпитализации.

Тем временем стало известно, что утром российская артиллерия атаковала жилой квартал Херсона.

Тяжелые травмы получила 72-летняя женщина.

«С ранениями грудной клетки и ноги ее госпитализировали, медики оказывают потерпевшей необходимую помощь», – рассказали в Херсонской ОВА.

Также россияне обстреляли село Михайловка Новоалександровской общины. В результате артиллерийского удара ранен 70-летний мужчина.

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Ранее сообщалось, что ночью оккупанты били по Украине не только ракетами.

Кроме того, стало известно об отвратительном скандале в Верховной Раде – в чем подозревают действующего нардепа.

Также Politeka.net писала, что ситуация на Запорожской АЭС начала меняться.