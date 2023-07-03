Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в воздушных силах ВСУ. В общей сложности, как отмечается, зафиксированы пуски 17 «шахедов».

"В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона", - сообщили в ВС ВС Украины.

В результате противовоздушного боя было уничтожено 13 ударных БПЛА «Shahed-136/131».

«Остальные – не достигли своих целей. Предварительно без потерь», – отметили защитники украинского неба.

Также сообщается, что за минувшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил совершила десятки самолето-вылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли ракетный и авиационный удары применив крылатые и зенитные управляемые ракеты и ударные БПЛА типа "Shahed" по объектам гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов и совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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Увеличилось количество жертв страшного ракетного удара.

Также сообщалось, что украинцы начали готовиться к новой страшной катастрофе.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ заставили убегать россиян из-под Бахмута.