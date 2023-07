Так, стало відомо, що перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної, пише Politeka.net з посиланням на PEN-клуб України.

«З величезним болем повідомляємо, що 1 липня в Лікарні Мечникова у Дніпрі перестало битися серце письменниці Вікторії Амеліної. Її життя обірвалося через поранення, несумісне з життям, спричинене ракетним ударом російських окупантів по ресторану в Краматорську 27 червня 2023 року.

Ми повідомляємо цю новину нині, коли про неї дізналися всі рідні Вікторії та з їхньої згоди…», - йдеться у повідомленні.

Того страшного дня письменниця та документаторка воєнних злочинів в організації Truth Hounds, перебувала у Краматорську разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.

«Коли вони вечеряли в ресторані Ria Lounge у центрі міста, російські окупанти завдали ракетного удару по цій будівлі, внаслідок чого Вікторія отримала тяжкі поранення. Лікарі та парамедики у Краматорську та Дніпрі робили все можливе, щоб урятувати її життя, але, на жаль, поранення було смертельним. В останні дні життя Вікторії поруч із нею були її рідні та друзі», - розповіли колеги Амеліної.

За словавми колег, після повномасштабного вторгнення росії в Україну Вікторія Амеліна приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, разом із командою працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України, зокрема у Капитолівці на Ізюмщині, де знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка.

У цей же час Вікторія розпочала роботу над своєю першою нон-фікшн книжкою англійською мовою War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War, який незабаром має вийти друком за кордоном.

Додамо, таким чином кількіть жертв ракетного удара по центру Краматорська зросла до 13-ти.

