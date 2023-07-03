Об этом, как пишет Politeka.net, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Сообщая о ситуации на Востоке Украины, Маляр отметила, что продолжаются как наступательные, так и оборонные действия.

«Мы двигаемся на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на – Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои», - сообщила Маляр.

По ее словам, за прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кВ.км.

Но в то же время количество вражеских обстрелов на востоке за неделю увеличилось вдвое.

Тем временем на Юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: вели наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Роботино; Новоселки, Старомайорское, имели успех.

«За прошедшую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 кВ.км. В общей сложности освобожденная площадь на юге составляет 158,4 км2», - сообщила Маляр.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны сообщают, что ВСУ проводят успешные наступательные действия на шести участках фронта.

Так, согласно данным аналитиков, второго июля украинские войска совершили контрнаступательные операции на шести участках фронта и на некоторых из них добились успехов.

ВСУ вели наступательные операции в Лиманском направлении, в районе Бахмута, на линии фронта Авдеевка – Донецк, на западе Донецкой области, на административной границе между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.

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