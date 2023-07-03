Про це, як пише Politeka.net, повідомили в Повітряних Силах ЗСУ. Загалом, як зазначаєтсья, зафіксовано пуски 17 «шахедів».

«У південних, східних та центральних областях працювала протиповітряна оборона», - повідомили в ПС ЗС України.

В результаті протиповітряного бою було знищено 13 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

«Решта – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат», - зазначили захисники українського неба.

Також повідомляється, що за минулу та поточну добу авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, 15 із них – на вогневе ураження об’єктів, техніки, логістики та живої сили ворога.

У свою чергу Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетного та авіаційного ударів застосувавши крилаті та зенітні керовані ракети і ударні БпЛА типу "Shahed" по об’єктах цивільної інфраструктури.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів та здійснив близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Збільшилась кількість жертв страшного ракетного удару.

Також повідомлялось, що українців почали готувати до нової страшної катастрофи.

Крім того, Politeka.net писала, що ЗСУ змусили тікати росіян з-під Бахмута.