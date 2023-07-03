Последствия атаки сообщили в Запорожской ОВА, пишет Politeka.net.
«Ночью враг трижды ударил ракетами по Кушугумской общине. Снаряды попали в частный сектор и рядом с развлекательным комплексом. Есть разрушения, но люди уцелели», - сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
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Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 75 обстрелов 20 городов и сел Запорожской области. В настоящее время зафиксировано 33 сообщения о разрушении.
Так, авиацией рашисты попали по Орехову, с БПЛА атаковали Малиновку, шесть ударов РСЗО по Левадному и Новодаровке, 64 артиллерийских ударов пришлось по Таврическому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Левадному, Пятихаткам, Приморскому, Приморскому.
«Три жителя прифронтовых населенных пунктов получили ранения: 40-летний мужчина в Таврическом, 80-летняя женщина в Преображенке и 46-летний мужчина в Орехово», - сообщил Малашко.
Напомним, ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщали, что ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления.
В общей сложности зафиксированы пуски 17 «шахедов».
Защитникам украинского неба удалось уничтожить 13 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Остальные – не достигли своих целей.
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В ВСУ новые успехи, россияне такого точно не ожидали – названы направления.
Также сообщалось, что в Верховной Раде сделали важное объяснение об отмене наличных денег.