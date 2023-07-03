Последствия атаки сообщили в Запорожской ОВА, пишет Politeka.net.

«Ночью враг трижды ударил ракетами по Кушугумской общине. Снаряды попали в частный сектор и рядом с развлекательным комплексом. Есть разрушения, но люди уцелели», - сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 75 обстрелов 20 городов и сел Запорожской области. В настоящее время зафиксировано 33 сообщения о разрушении.

Так, авиацией рашисты попали по Орехову, с БПЛА атаковали Малиновку, шесть ударов РСЗО по Левадному и Новодаровке, 64 артиллерийских ударов пришлось по Таврическому, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Левадному, Пятихаткам, Приморскому, Приморскому.

«Три жителя прифронтовых населенных пунктов получили ранения: 40-летний мужчина в Таврическом, 80-летняя женщина в Преображенке и 46-летний мужчина в Орехово», - сообщил Малашко.

Напомним, ранее в Воздушных Силах ВСУ сообщали, что ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

В общей сложности зафиксированы пуски 17 «шахедов».

Защитникам украинского неба удалось уничтожить 13 ударных БПЛА «Shahed-136/131». Остальные – не достигли своих целей.

Последние новости Украины:

В ВСУ новые успехи, россияне такого точно не ожидали – названы направления.

Также сообщалось, что в Верховной Раде сделали важное объяснение об отмене наличных денег.

Кроме того, Politeka.net писала подробности ночной атаки.