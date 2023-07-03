Про це, як пише Politeka.net, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Повідомляючи про ситуацію на Сході України, Маляр зазначила, що тривають як наступальні, так і оборонні дії.

«Ми рухаємось на Бахмутському напрямку, а ворог і надалі веде наступ на - Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. Зараз там тривають важкі бої», - повідомила Маляр.

За її словами, за минулий тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту звільнену площу збільшено на 9 кВ.км.

Але в той же час кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилась вдвічі.

Тим часом на Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а саме: вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне; Новоданилівка, Роботине; Новосілка, Старомайорське, мали успіх.

«За минулий тиждень збільшено звільнені територіі на 28,4 кВ.км Загалом звільнена площа на півдні складає 158,4 км2», - повідомила Маляр.

Додамо, тим часом аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляють, що ЗСУ проводять успішні наступальні дії на шести ділянках фронту.

Так, згідно з даними аналітиків, другого липня українські війська здійснили контрнаступальні операції на шести ділянках фронту і на деяких з них досягли успіхів. ЗСУ вели наступальні операції на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка – Донецьк, на заході Донецької області, на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області.

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