В области и городе идет воздушная тревога, пишет Politeka.net/
«Уважаемые жители Сумщины! В области продолжается воздушная тревога! Просим к отбою не оставлять укрытий!», – сообщили в Сумской ОВА, призвав не выкладывать фото и видео с мест вероятных прилетов.
Но в Сети уже появилось фото с места взрыва, на котором можно, в частности, увидеть, что часть дома разрушена, вместо квартир – огромная дыра.
О раненых и погибших на данный момент не сообщается.
В Воздушных Силах ВС Украины перед взрывом сообщили, что в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях существует вероятность применения врагом ударных БпЛА.
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Напомним, ночью 3 июля оккупанты совершили очередную атаку иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления.
Всего зафиксированы пуски 17 "шахедов". В результате противовоздушного боя силами ПВО уничтожены 13 ударных БПЛА Shahed-136/131. Остальные – не достигли своих целей. Предварительно без потерь.
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