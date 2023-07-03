В результате атаки беспилотниками в центре Сум поврежден жилой дом.

В области и городе идет воздушная тревога, пишет Politeka.net/

«Уважаемые жители Сумщины! В области продолжается воздушная тревога! Просим к отбою не оставлять укрытий!», – сообщили в Сумской ОВА, призвав не выкладывать фото и видео с мест вероятных прилетов.

Но в Сети уже появилось фото с места взрыва, на котором можно, в частности, увидеть, что часть дома разрушена, вместо квартир – огромная дыра.

О раненых и погибших на данный момент не сообщается.

В Воздушных Силах ВС Украины перед взрывом сообщили, что в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях существует вероятность применения врагом ударных БпЛА.

"Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - призвали защитники неба над Украиной.

Напомним, ночью 3 июля оккупанты совершили очередную атаку иранскими ударными дронами Shahed-136/131 с юго-восточного направления.

Всего зафиксированы пуски 17 "шахедов". В результате противовоздушного боя силами ПВО уничтожены 13 ударных БПЛА Shahed-136/131. Остальные – не достигли своих целей. Предварительно без потерь.

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