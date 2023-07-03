Про це, як пише Politeka.net, повідомив керівник Донецької ОДА Павло Кириленко.

Так, за його словами, за минулу добу росіяни вбили двох мирних мешканців Донеччини і поранили ще трьох.

На Волноваському напрямку Вугледар зазнав 26 артобстрілів окупантів, під вогнем Градів перебувала Максимівка.

На Донецькому напрямку ворог обстріляв Курахове. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підприємства. Поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці.

На Горлівському напрямку під вогнем були Міньківка, Васюківка і Роздолівка Соледарської громади.

На Лисичанському напрямку у Сіверську поранено 1 людину, пошкоджено 3 будинки. Околиці Званівської громади ворог обстріляв з РСЗВ.

Ввечері 2 липня росіяни завдали ракетного удару по Покровську — вбили одну людину, пошкодили будівлю хлібозаводу.

Зранку окупанти ракетою поцілили у берег водосховища в Краматорській громаді. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Додамо, з’явилося фото, який вигляд наразі має Дніпро у районі Дніпровської ГЕС після катастрофи на Каховській ГЕС

"Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів - це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь", - зазначив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, минулої ночі росіяни ракетами атакували Запорізьку область.

Останні новини України:

У ЗСУ нові успіхи, росіяни такого точно не очікували.

Збільшилась кількість жертв страшного удару по Краматорську.

Також повідомлялись подробиці нічної атаки.