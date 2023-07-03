Россияне пользуются тем, что вода после подрыва ими Каховской ГЭС отошла из населенных пунктов, в частности в оккупированной Новой Каховке.

В результате они снова вернулись на свои боевые позиции, пишет Politeka.net. Об этом рассказал мэр города Владимир Коваленко.

По его словам, оккупанты вернулись на боевые позиции на берегу. Кроме того, они снова выставили по городу «туалеты». Так местные жители называют бетонные сооружения с окошками для стрельбы.

«К береговой зоне оккупанты никого не подпускают. В самом городе враг дополнительно разместил свои войска на проспекте Днепровском, где на вторых и третьих этажах домов обустроил соответствующие пулеметные точки, чего раньше не было», — рассказал Коваленко.

Также законный мэр оккупированной Новой Каховки рассказал, что российских военнослужащих стало в городе еще больше.

«Время от времени они производят обстрелы населенных пунктов на правом берегу — Веселого и Казацкого», - собщил мэр.

Добавим, что Кремль пытается сукорить комплектование вакантных должностей в структурных подразделениях оккупационных органов внутренних дел на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Причина такой спешки, как рассказали в Минобороны Украины, необходимость обеспечить полицейским сопровождением проведение так называемых выборов на временно оккупированных территориях в рамках «Единого дня голосования» в сентябре.

При этом понятно, что результаты этих «выборов» не будут означать ничего, кроме состава преступления организаторов и исполнителей.

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