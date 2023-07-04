За сутки россияне убили одного жителя Донбасса, еще два человека получили ранения.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Так, на Волновахском направлении под плотными обстрелами находилась Угледарская громада.

«Угледар подвергся 28 артобстрелам. Новоукраинка дважды обстреляна из Градов — повреждены 2 дома. Максимовка под огнем артиллерии и Градов, Богоявленка обстреляна из Градов. Утром россияне обстреляли Великую Новоселку — повреждены дома на двух улицах», - рассказал Кириленко.

На Донецком направлении один человек ранен и шесть домов повреждены в Остром Кураховской общины.

«Вечером Авдеевка подверглась обстрелам из Градов, утром — 7 ракетных ударов», - добавил Кириленко.

На Горловском направлении четыре дома повреждены в Торецке, три в Дилиевке и один в Дружбе.

«Один человек ранен и 2 дома повреждены в Предтечине Константиновской общины, утром под обстрелом Константиновка. В Соледарской общине повреждены дома в Васюковке и Бондарке. В Часовоярской общине повреждены 4 дома», - сообщил также Кириленко.

На Лисичанском направлении один человек ранен и два дома повреждены в Северске. В Лиманской громаде разрушены два дома, повреждены 11.

Добавим, что, согласно официальным данным, в Авдеевке остается 1714 жителей. В городе может быть один ребенок – 12-летний мальчик с родителями, которого ищут несколько месяцев, чтобы эвакуировать в более безопасный район.

Напомним, что в это утро оккупанты ударили по Херсону, погибли два человека. В Офисе Генпрокурора сообщали, что 4 июля около 6 часов утра оккупанты совершили артобстрел города.

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