Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Так, на Волновахском направлении под плотными обстрелами находилась Угледарская громада.
«Угледар подвергся 28 артобстрелам. Новоукраинка дважды обстреляна из Градов — повреждены 2 дома. Максимовка под огнем артиллерии и Градов, Богоявленка обстреляна из Градов. Утром россияне обстреляли Великую Новоселку — повреждены дома на двух улицах», - рассказал Кириленко.
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На Донецком направлении один человек ранен и шесть домов повреждены в Остром Кураховской общины.
«Вечером Авдеевка подверглась обстрелам из Градов, утром — 7 ракетных ударов», - добавил Кириленко.
На Горловском направлении четыре дома повреждены в Торецке, три в Дилиевке и один в Дружбе.
«Один человек ранен и 2 дома повреждены в Предтечине Константиновской общины, утром под обстрелом Константиновка. В Соледарской общине повреждены дома в Васюковке и Бондарке. В Часовоярской общине повреждены 4 дома», - сообщил также Кириленко.
На Лисичанском направлении один человек ранен и два дома повреждены в Северске. В Лиманской громаде разрушены два дома, повреждены 11.
Добавим, что, согласно официальным данным, в Авдеевке остается 1714 жителей. В городе может быть один ребенок – 12-летний мальчик с родителями, которого ищут несколько месяцев, чтобы эвакуировать в более безопасный район.
Напомним, что в это утро оккупанты ударили по Херсону, погибли два человека. В Офисе Генпрокурора сообщали, что 4 июля около 6 часов утра оккупанты совершили артобстрел города.
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