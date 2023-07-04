Так, сьгогодні в районі 4 години ранку безпілотник-камікадзе завдав удару по території одного з військових об'єктів у Кубинці (Підмосков'ї), повідомляють місцеві ЗМІ.

За попередніми даними, дрон атакував адміністративну будівлю на території військової частини. Окупанти запевняють, що внаслідок вибуху жертв і постраждалих немає.

Крім того, атаковано територію біля аеропорту Внуково у Москві - там закрили прийом і випуск літаків.

За словами місцевих, вибухи були такої сили, що тремтіли стіни.

В Мережі також з’явилися кадри пожежі під Москвою - один із безпілотників внаслідок збиття звалився на гараж у селі Кривошеїне у Новій Москві.

Поки пожежники їхали на місце НП, вогонь перекинувся і на житловий будинок.

За словами місцевих жителів, "бавовни" у небі пролунали приблизно о 6:20. Спочатку з'явився дим над лісом, а потім почалася пожежа.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що "була здійснена ще одна спроба атаки українських безпілотників у Новій Москві та московській області. На даний момент атаки відбиті силами ППО, всі виявлені БПЛА ліквідовані".

За даними пропагандистів, всього в Новій Москві збили чотири безпілотники.

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Також повідомлялося, що росіяни націлилися ще на одне водосховище.

Крім того, Politeka.net писала про нові успіхи ЗСУ на фронті - росіяни такого точно не очікували.