Кількість загиблих через удар БпЛА по житловому будинку зросла.

Жахливий удар, нагадаємо, було нанесено ворогом по житловому будинку в Сумах вдень 3 липня.

Спочатку повідомлялось про одного загиблого, потім стало відомо про ще одну жертву. На ранок 4 липня, на жаль, стало відомо, що кількість жертв атаки знову зросла.

«Сьогодні в Сумах – День жалоби.Троє загиблих, 21 поранений. Четверо залишаються в лікарнях унаслідок вчорашньої атаки ворога. Співчуваю всім рідним, близьким, друзям загиблих…», - повідомив Сумський міський голова Олександр Лисенко.

В Мережі також з’явилися кадри евакуації людей з пошкодженої багатоповерхівки в Сумах у перші хвилини після атаки БпЛА:

"Хтось там є. Чуєш? Хтось там точно є.... Бабуся! Все. Виводимо. Ви одна? Ще є, ходімо далі...".

Додамо, окупанти сьогодні вранці вдарили по Херсону, під ударом знову опинилися житлові будинки.

"Двоє містян – чоловік і жінка – отримали травми, несумісні з життям. Дані про постраждалих уточнюються", – повідомили в Офісу генерального прокурора України.

Останні новини України:

Під Москвою гримлять сильні вибухи, спалахнула пожежа.

Також повідомлялося, що росіяни націлилися ще на одне водосховище.

Крім того, Politeka.net писала про нові успіхи ЗСУ на фронті - росіяни такого точно не очікували.