Все произошло около 13:35, пишет Politeka.net со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

По предварительной информации, взрыв стал последствием обстрела.

«Обстрел был произведен фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Пока предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей», - сообщил Синегубов, также опубликовав первые кадры с места атаки.

На месте обстрела, добавил Синегубов, находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.

Судя по кадрам, враг попал по двору жилой многоэтажки.

Добавим, ранее Синегубов сообщил, что оккупанты в течение суток обстреляли из минометов и артиллерии Ветеринарное, Казачью Лопань Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Петро-Ивановку, Новомлынск Купянского района.

Кроме того, в Изюме на взрывном устройстве подорвался мужчина 32 лет, получил минно-взрывные травмы.

Его в тяжелом состоянии госпитализировали.

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