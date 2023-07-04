Все произошло около 13:35, пишет Politeka.net со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.
По предварительной информации, взрыв стал последствием обстрела.
«Обстрел был произведен фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Пока предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей», - сообщил Синегубов, также опубликовав первые кадры с места атаки.
На месте обстрела, добавил Синегубов, находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.
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Судя по кадрам, враг попал по двору жилой многоэтажки.
Добавим, ранее Синегубов сообщил, что оккупанты в течение суток обстреляли из минометов и артиллерии Ветеринарное, Казачью Лопань Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Петро-Ивановку, Новомлынск Купянского района.
Кроме того, в Изюме на взрывном устройстве подорвался мужчина 32 лет, получил минно-взрывные травмы.
Его в тяжелом состоянии госпитализировали.
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