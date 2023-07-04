Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Так, на Волноваському напрямку під щільними обстрілами перебувала Вугледарська громада.
«Вугледар зазнав 28 артобстрілів. Новоукраїнка двічі обстріляна з Градів — пошкоджено 2 будинки. Максимівка під вогнем артилерії і Градів, Богоявленка обстріляна з Градів. Зранку росіяни обстріляли Велику Новосілку — пошкоджено будинки на двох вулицях», - розповів Кириленко.
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На Донецькому напрямку одна людина поранена і шість будинків пошкоджено у Гострому Курахівської громади.
«Ввечері Авдіївка зазнала обстрілу з Градів, зранку — 7 ракетних ударів», - додав Кириленко.
На Горлівському напрямку чотири будинки пошкоджено у Торецьку, три в Диліївці і один у Дружбі.
«Одна людина поранена і 2 будинки пошкоджено у Предтечиному Костянтинівської громади, зранку під обстрілом Костянтинівка. У Соледарській громаді пошкоджено будинки у Васюківці та Бондарці. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки», - повідомив також Кириленко.
На Лисичанському напрямку одна людина поранена і два будинки пошкоджено у Сіверську. У Лиманській громаді зруйновано два будинки, пошкоджено 11.
Додамо, що, згідно з офіційними даними, в Авдіївці залишається 1714 жителів. В місті може бути одна дитина — 12-річний хлопець із батьками, якого шукають декілька місяців, щоб евакуювати у більш безпечний район.
Нагадаємо, що цього ранку окупанти вдарили по Херсону, загинуло двоє людей. В Офісі Генпрокурора повідомляли, що 4 липня біля 6 години ранку окупанти здійснили артобстріл міста.
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