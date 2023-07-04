За добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, ще дві людини отримали поранення.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Так, на Волноваському напрямку під щільними обстрілами перебувала Вугледарська громада.

«Вугледар зазнав 28 артобстрілів. Новоукраїнка двічі обстріляна з Градів — пошкоджено 2 будинки. Максимівка під вогнем артилерії і Градів, Богоявленка обстріляна з Градів. Зранку росіяни обстріляли Велику Новосілку — пошкоджено будинки на двох вулицях», - розповів Кириленко.

На Донецькому напрямку одна людина поранена і шість будинків пошкоджено у Гострому Курахівської громади.

«Ввечері Авдіївка зазнала обстрілу з Градів, зранку — 7 ракетних ударів», - додав Кириленко.

На Горлівському напрямку чотири будинки пошкоджено у Торецьку, три в Диліївці і один у Дружбі.

«Одна людина поранена і 2 будинки пошкоджено у Предтечиному Костянтинівської громади, зранку під обстрілом Костянтинівка. У Соледарській громаді пошкоджено будинки у Васюківці та Бондарці. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки», - повідомив також Кириленко.

На Лисичанському напрямку одна людина поранена і два будинки пошкоджено у Сіверську. У Лиманській громаді зруйновано два будинки, пошкоджено 11.

Додамо, що, згідно з офіційними даними, в Авдіївці залишається 1714 жителів. В місті може бути одна дитина — 12-річний хлопець із батьками, якого шукають декілька місяців, щоб евакуювати у більш безпечний район.

Нагадаємо, що цього ранку окупанти вдарили по Херсону, загинуло двоє людей. В Офісі Генпрокурора повідомляли, що 4 липня біля 6 години ранку окупанти здійснили артобстріл міста.

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