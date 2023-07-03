В області та місті триває повітряна тривога, пише Politeka.net/

«Шановні жителі Сумщини! В області триває повітряна тривога! Просимо до відбою не залишати укриттів!», - повідомили в Сумській ОВА, закликавши не викладати фото і відео з місць ймовірних прильотів.

Але в Мережі вже з’явилося фото з місця вибуху, на якому можна, зоакрема, побачити, що частина будинку зруйнована, замість квартир – величезна діра.

Про поранених і загиблих на цей момент не повідомляється.

У Повітряних Силах ЗС України перед вибухом повідомили, що у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА.

«Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!», - закликали захисники неба над Україною.

Нагадаємо, вночі 3 липня окупанти здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 із південно-східного напрямку.

Усього зафіксовано пуски 17 "шахедів". Внаслідок протиповітряного бою силами ППО знищено 13 ударних БПЛА Shahed-136/131. Інші – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.

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