В області та місті триває повітряна тривога, пише Politeka.net/
«Шановні жителі Сумщини! В області триває повітряна тривога! Просимо до відбою не залишати укриттів!», - повідомили в Сумській ОВА, закликавши не викладати фото і відео з місць ймовірних прильотів.
Але в Мережі вже з’явилося фото з місця вибуху, на якому можна, зоакрема, побачити, що частина будинку зруйнована, замість квартир – величезна діра.
Про поранених і загиблих на цей момент не повідомляється.
У Повітряних Силах ЗС України перед вибухом повідомили, що у Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА.
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Нагадаємо, вночі 3 липня окупанти здійснили чергову атаку іранськими ударними дронами Shahed-136/131 із південно-східного напрямку.
Усього зафіксовано пуски 17 "шахедів". Внаслідок протиповітряного бою силами ППО знищено 13 ударних БПЛА Shahed-136/131. Інші – не досягли своїх цілей. Попередньо без втрат.
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