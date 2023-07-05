Начал сбываться еще один страшный сценарий, о котором после подрыва оккупантами Каховской ГЭС предупреждали специалисты.

Согласно данным Генштаба ВСУ, во временно захваченных Скадовской и Генической Херсонской области отмечено увеличение количества случаев инфекционных заболеваний острыми кишечными инфекциями.

«По характеру протекания у болезнь имеет признаки холеры. Оккупационные так называемые власти не признают увеличения количества заболеваемости, пытаются скрыть ухудшение санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе», - сообщили в Генштабе.

Также известно, что оккупационные власти начали скрытую вакцинацию от холеры представителей так называемых администраций и их ближайшего окружения.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины предупреждали, что на затопленных территориях могут возникнуть заболевания, связанные с ограниченным доступом к чистой воде, в том числе и холера.

Вызвать случаи холеры может смешивание канализационных вод с питьевой водой и подземными водами, следовательно – и загрязнение колодцев. Однако в пострадавших от подрыва Каховской ГЭС регионах и прилегающих к ним районах осуществляется усиленный эпидемиологический надзор, отметили в ведомстве.

Были определены три больницы: в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях, которые станут хабами при потенциальных вспышках инфекционных болезней.

Кроме того, в ведомстве сообщали, что в поверхностных водоемах уже зафиксировано значительное превышение микробиологических показателей, поэтому купаться или использовать такую ​​воду для обработки пищевых продуктов нельзя. Также категорически запрещено вылавливать и употреблять рыбу из загрязненных водоемов.

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