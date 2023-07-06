Как сообщает Politeka.net со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового, обломки ракеты попали в жилой дом.
"Чрезвычайники достают людей из-под завалов", - сообщал мэр.
По его словам, повреждено около 60 квартир и 50 машин.
«На месте работает оперативный штаб. Людей готовят к отселению», – добавил Садовый.
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Также мэр Львова сообщил, что из-под завалов жилого дома во Львове извлечены двое погибших.
Однако эта цифра начала расти и на данный момент уже известно о трех погибших.
Также Садовый не исключил, что жертв будет еще больше:
«Стрыйская улица будет перекрыта, пока чрезвычайники не разберут завалы и не вытащат всех погибших».
В свою очередь, во Львовской ОВА подчеркнули, что «россия прицельно бьет по жилым домам».
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