Во Львове в результате ракетной атаки погибли и ранены.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового, обломки ракеты попали в жилой дом.

"Чрезвычайники достают людей из-под завалов", - сообщал мэр.

По его словам, повреждено около 60 квартир и 50 машин.

«На месте работает оперативный штаб. Людей готовят к отселению», – добавил Садовый.

Также мэр Львова сообщил, что из-под завалов жилого дома во Львове извлечены двое погибших.

Однако эта цифра начала расти и на данный момент уже известно о трех погибших.

Также Садовый не исключил, что жертв будет еще больше:

«Стрыйская улица будет перекрыта, пока чрезвычайники не разберут завалы и не вытащат всех погибших».

В свою очередь, во Львовской ОВА подчеркнули, что «россия прицельно бьет по жилым домам».

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