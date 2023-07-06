В МВД Украины сообщили , что поисково-спасательная операция продолжается, пишет Politeka.net.
«Коварное ночное нападение россии на мирных людей. В результате российских ракетных обстрелов поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах», - сообщили в полиции.
По состоянию на 7.00, известно о четырех погибших, еще девять человек ранены.
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Спасатели продолжают разбирать завалы.
"Есть информация, что под завалами еще остаются люди", - сообщили в МВД.
Страшные кадры с места ракетной атаки опубликовал и президент Украины Владимир Зеленский.
«Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», - отреагировал на коварную атаку президент.
Напомним, российские оккупанты минувшей ночью атаковали Украину ракетами.
В результате атаки во Львове снесло часть большого жилого дома.
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Также сообщалось, что Минздрав дал украинцам новые рекомендации, как спастись в случае подрыва Запорожской АЭС.
Кроме того, Politeka.net писала, что ситуация для оккупантов резко ухудшилась – названо направление.