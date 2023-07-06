Як повідомляє Politeka.net з посиланням на мера Львова Андрія Садового, уламки ракети влучили у житловий будинок.
«Надзвичайники дістають людей з-під завалів», - повідомляв мер.
За його словами пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин.
«На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення», - додав Садовий.
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Також мер Львова повідомив, що з-під завалів житлового будинку у Львові витягли двох загиблих. Однак ця цифра почала зростати і на даний момент вже відомо про трьох загиблих.
Також Садовий не виключив, що жертв буде ще більше:
«Стрийська вулиця буде перекрита поки надзвичайники не розберуть завалів і не витягнуть усіх загиблих».
У свою чергу у Львівській ОВА підкреслили, що «росія прицільно б‘є по житлових будинках».
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Також повідомлялося, що МОЗ дало українцям нові рекомендації, як врятуватися у разі підриву Запорізької АЕС.
Крім того, Politeka.net писала, що ситуація для окупантів різко погіршилася - названо напрямок.