У Львові внаслідок ракетної атаки є загиблі і поранені.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на мера Львова Андрія Садового, уламки ракети влучили у житловий будинок.

«Надзвичайники дістають людей з-під завалів», - повідомляв мер.

За його словами пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин.

«На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення», - додав Садовий.

Також мер Львова повідомив, що з-під завалів житлового будинку у Львові витягли двох загиблих. Однак ця цифра почала зростати і на даний момент вже відомо про трьох загиблих.

Також Садовий не виключив, що жертв буде ще більше:

«Стрийська вулиця буде перекрита поки надзвичайники не розберуть завалів і не витягнуть усіх загиблих».

У свою чергу у Львівській ОВА підкреслили, що «росія прицільно б‘є по житлових будинках».

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