Под покровом темноты россияне атаковали Львовщину , пишет Politeka.net.
Как сообщают в Воздушных Силах, противник нанес удар с акватории Черного моря около часа ночи.
«Из надводных носителей и подлодок осуществлены пуски крылатых ракет «Калибр». Были зафиксированы несколько групп ракет, которые сначала направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад», - сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.
Украинским защитникам удалось сбить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".
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«К сожалению, есть попадание ракет по гражданским объектам в городе Львове. Выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавшим! Российские военные преступники обязательно будут наказаны!», - говорится в сообщении.
Тем временем во Львове на трагедии продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент известно о четырех погибших, количество раненых возросло до 32 человек, из них один ребенок.
Это самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения.
Разрушены более 50 жилищ.
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Также сообщалось, что жертв во Львове становится еще больше.