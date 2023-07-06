У МВС України повідомили, що пошуково-рятувальна операція триває, пише Politeka.net.
«Підступний нічний напад росії на мирних людей. Внаслідок російського ракетного обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Зруйновано 3 та 4 поверхи у двох під’їздах», - повідомили в поліції.
Станом на 7.00, відомо про чотирьох загиблих, ще дев’ять людей поранено.
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Рятувальники продовжують розбирати завали.
«Є інформація, що під завалами ще залишаються люди», - повідомили в МВС.
Страшні кадри з місця ракетної атаки опублікував і президент України Володимир Зеленський.
«Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна», - відреагував на підступну атаку президент.
Нагадаємо, російські окупанти минулої ночі атакували Україну ракетами.
Внаслідок атаки у Львові знесло частину великого житлового будинку.
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Також повідомлялося, що МОЗ дало українцям нові рекомендації, як врятуватися у разі підриву Запорізької АЕС.
Крім того, Politeka.net писала, що ситуація для окупантів різко погіршилася - названо напрямок.